Розетки и выключатели ABB (АББ)

Компания АВВ открыла новое представление о об электроустановочных изделиях. Продукция абб предложила инновационные решения, которые открывают неограниченные возможности в комфортном обустройстве помещения. Компания выпускает множество разнообразных серий, что позволит каждому человеку подобрать оптимальный вариант именно для себя. Стоит отметить, что розетки АББ и другие механизмы совместимы, даже если они с разных линий.

Продукция компании ABB

Производя продукцию, компания в первую очередь руководствуется предпочтениями потребителей и доводит до совершенства даже самые мелкие детали. Выключатели и розетки ABB подойдут к абсолютно любому дизайну, так как имеется огромный выбор цветовых решений и форм продукции. Розетка невероятно универсальна, вы можете сочетать изделия из разных серий, что только придаст индивидуальности в ваш интерьер. Данная продукция отличается многофункциональностью, прекрасным внешним видом и отличным качеством. Монтаж электроустановочных изделий абб проводится очень просто, для этого вам не потребуются дополнительные инструменты и определенные навыки. А стоимость выключателей и розеток абб вас приятно порадует.

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В нашем интернет - магазине вы найдете все серии продукции в полном объеме. Выключатели и розетки АББ, как и другие изделия данной компании (например домофоны), отлично подходят для установки, как в жилых, так и офисных помещениях. Разнообразие выбора вас просто поразит, каждый найдет для себя именно то, что искал.

Один из лучших европейских концернов, крупнейший производитель электротехники имеет весьма скромное название АВВ и не менее скромные корни. Название компании также можно увидеть и в несколько ином виде — АББ или АВВ в переводе на русский язык, а корни у признанного лидера в сфере производства и продажи электротехнического оборудования связаны и со Швецией, и со Швейцарией одновременно. Если начать изучать истории компании, получится весьма долгий и, разумеется, потрясающе интересный рассказ с упоминанием множества великих компаний-производителей. Мы же лишь остановимся на сообщении той информации, что компания АВВ образовалась из двух немецких предприятий, которым ещё в прошлом веке удалось накопить хорошую историю, безупречную репутацию и потребителей по всему миру. Тридцать лет назад именно компании BBC и Asea положили начало истории компании АВВ, которая сегодня имеет филиалы в более чем сотне других государств по всему миру.

Достижения компании АВВ

Компания также может похвастаться своим штатом, который насчитывает 140 тысяч человек. Но, разумеется, вовсе не это главное. Для покупателя и партнёра компании, который желает наладить с ней сотрудничество, важно то, что абсолютно всё электротехническое оборудование, имеющее бытовое назначение, то есть планируемое для использования в домах и квартирах простых рядовых граждан, полностью соответствует всем европейским стандартам, распространённым на это оборудование.

Что представлено в каталоге производителя?

Компания-производитель электротехнического оборудования сегодня может предложить рамки, выключатели, розетки. Каждая серия электроустановочных материалов имеет свои собственные уникальные черты и ни с чем не может быть сравнима. Потребитель непременно оценит и стиль, и практичность, и качество продукции, выпускаемой заводами по всему миру.

Производство компании АВВ

Компания смогла наладить производство на заводах в Чехии, Эстонии и Испании, но необходимость в новом потребителе и возможности экономии существует и у столь мощной компании. Именно по этой причине изготовление качественной сертифицированной продукции было налажено и в России. В Липецке находится завод компании АВВ, который позволяет выпускать товары и оборудование и сразу отправлять их в различные уголки нашей необъятной родины, обеспечивая таким образом выгодную цену на товары и на их доставку.